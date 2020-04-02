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Пандемия коронавируса нового типа

Американский джазмен Эллис Марсалис мл. умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Ему было 85 лет

ТАСС, 2 апреля. Американский джазовый пианист Эллис Марсалис мл. умер на 86-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду вечером агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сына музыканта Эллиса Марсалиса III.

"Пневмония была причиной его смерти. Но эта пневмония была вызвана коронавирусом", - приводит агентство его слова.

Эллис Марсалис мл. родился в Новом Орлеане в 1934 году, начал музыкальную карьеру в 1940-е годы. Из шести его сыновей четверо стали известными исполнителями джаза. Второй его сын - Уинтон Марсалис - является художественным руководителем Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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