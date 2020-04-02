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Власти Воркуты закупят спецтехнику для масштабной дорожной кампании, впервые за 9 лет

На приобретение техники выделено более 20 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 2 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Администрация заполярного угледобывающего моногорода Воркуты Республики Коми закупит специализированную дорожную технику более чем на 20 млн рублей, чтобы успеть в этом году отремонтировать дороги и дворы - объем средств на ремонт увеличен в 17,5 раза и на 20% соответственно, средства выделены в том числе из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлый раз технику покупали девять лет назад, сообщил ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

"Приобретаем дорожную технику примерно на 25-28 млн рублей, чтобы успеть в наше короткое северное лето качественно и вовремя провести ремонт, освоить все выделенные средства, в том числе и федеральные. Летняя ремонтная кампания у нас очень объемная в этом году, средства выделены большие, а техника нашего дорожного управления предназначена для ремонта широких улиц, в небольших дворах, узких проездах использовать ее неудобно. Поэтому закупаем небольшие асфальтоукладчики, катки. В прошлый раз технику покупали почти десять назад", - сообщил ТАСС руководитель муниципалитета.

В частности, сообщили ТАСС в мэрии Воркуты, объявлены конкурсы на поставку в Воркуту асфальтоукладчика, дорожного катка и компрессора, фрезы, установки инфракрасного нагрева и другого оборудования.

В этом году финансирование работ по благоустройству дворов в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" увеличено с 50 млн до 60 млн рублей. Ремонт пройдет в 11 дворах, которые объединяют 20 многоквартирных домов в центре города. Заасфальтируют более 40 тыс. кв. м. дворовых территорий и проездов, установят светодиодное освещение, скамейки и урны. Чуть более 8 млн рублей, выделенных из федерального бюджета по нацпроекту, направят на благоустройство четырех общественных территорий - сквера по Бульвару Шерстнева, зоны вокруг фонтана на улице Мира, сквера и центральной площади поселка Северный.

В 17,5 раза - с 10 млн до 175 млн рублей - увеличен объем средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета на ремонт дорог. Он затронет 15 улиц, где помимо дорожного покрытия частично приведут в порядок тротуары и бордюры, также частично обновят уличное освещение.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Около 6 тыс. жителей заняты в угледобыче.

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