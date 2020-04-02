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Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет

Листки нетрудоспособности будут формироваться на 14 дней в форме электронного документа
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц от 65 лет и старше, находящихся на карантине из-за коронавируса. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

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"Настоящие Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше (далее соответственно - застрахованные лица, пособие по временной нетрудоспособности) в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

Уточняется, что указанные правила распространяются на граждан, находящихся на самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в форме электронного документа.

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности осуществляются органами Фонда социального страхования единовременно за весь срок временной нетрудоспособности в течение семи календарных дней со дня формирования электронного больничного.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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