Кабмин утвердил правила оформления больничных листов на карантине для людей от 65 лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц от 65 лет и старше, находящихся на карантине из-за коронавируса. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Настоящие Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше (далее соответственно - застрахованные лица, пособие по временной нетрудоспособности) в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.

Уточняется, что указанные правила распространяются на граждан, находящихся на самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в форме электронного документа.

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности осуществляются органами Фонда социального страхования единовременно за весь срок временной нетрудоспособности в течение семи календарных дней со дня формирования электронного больничного.