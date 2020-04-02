У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Положительный результат анализа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Заболевшая женщина накануне родила ребенка в роддоме горбольницы №11" в Барнауле. Женщина переведена в горбольницу №5 Барнаула (там инфекционное отделение - прим. ТАСС). За ребенком осуществляется постоянное наблюдение медперсоналом", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, пока о наличии коронавируса у ребенка не известно - ведутся необходимые исследования.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Алтайском крае 29 марта у женщины, прилетевшей из Доминиканской республики. Состояние всех четверых с диагностированным коронавирусом удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц.