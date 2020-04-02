{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус

Это четвертый случай заражения инфекцией в регионе

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Положительный результат анализа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Заболевшая женщина накануне родила ребенка в роддоме горбольницы №11" в Барнауле. Женщина переведена в горбольницу №5 Барнаула (там инфекционное отделение - прим. ТАСС). За ребенком осуществляется постоянное наблюдение медперсоналом", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, пока о наличии коронавируса у ребенка не известно - ведутся необходимые исследования.

Первый случай коронавируса был подтвержден в Алтайском крае 29 марта у женщины, прилетевшей из Доминиканской республики. Состояние всех четверых с диагностированным коронавирусом удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Синоптики прогнозируют морозные ночи в апреле
В отдельные моменты, по словам специалистов, температура будет опускаться до 9 градусов ниже ноля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС