В Крыму откроют две новые лаборатории для тестирования на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. В Крыму откроют две новые лаборатории по тестированию на коронавирусную инфекцию в связи с ожидаемым увеличением числа обследуемых. Первая лаборатория начнет работу 6 апреля, сообщила в четверг руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

Сейчас в Крыму работают две лаборатории Роспотребнадзора, которые не справляются с нагрузкой. Кроме того, можно пройти платное тестирование на коронавирус в частной лаборатории "Гемотест". По словам Пеньковской, сейчас в Крыму в сутки тестирование проходят около 300 человек, ожидается рост числа исследований в период со 2 по 7 апреля до 700 человек в сутки.

"На выходе у нас готовность лаборатории в республиканской детской клинической больнице, с понедельника [6 апреля] они смогут начать работу в круглосуточном режиме. Вторым этапом мы планируем запуск лаборатории на базе детской инфекционной больницы и привлечение других лабораторий, но будем решать этот вопрос по мере необходимости", - сказала Пеньковская на заседании регионального оперативного штаба, которое транслируется онлайн.

В Крыму 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Число заразившихся в России выросло за последние сутки на 771 и сейчас составляет 3 548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.