В Самаре заработала лаборатория по исследованию коронавируса

САМАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса начала работать в Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"ПЦР-лаборатория по исследованию коронавируса заработала [в регионе]. При необходимости лаборатория может работать в круглосуточном режиме и проводить по 900 анализов", - говорится в сообщении

В лаборатории имеются материалы и реагенты для 10 тыс. исследований. Ожидается поставка дополнительной партии тест-систем еще для 10 тыс. анализов.