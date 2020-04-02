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Пандемия коронавируса нового типа

В Самаре заработала лаборатория по исследованию коронавируса

При необходимости она будет работать круглосуточно

САМАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса начала работать в Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"ПЦР-лаборатория по исследованию коронавируса заработала [в регионе]. При необходимости лаборатория может работать в круглосуточном режиме и проводить по 900 анализов", - говорится в сообщении

В лаборатории имеются материалы и реагенты для 10 тыс. исследований. Ожидается поставка дополнительной партии тест-систем еще для 10 тыс. анализов.

 

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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