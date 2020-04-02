Sky: в Британии планируют отказывать в интенсивной терапии неизлечимо больным COVID-19

ТАСС, 2 апреля. Британские врачи могут отказать в интенсивной терапии тяжелобольным пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в пользу тех заразившихся, шансы на выживание которых выше. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News со ссылкой на последние рекомендации Британской медицинской ассоциации (BMA).

Согласно новым инструкциям BMA, на пике пандемии врачи столкнутся с решениями, "которые означают, что некоторым пациентам может быть отказано в интенсивных методах лечения"."Медицинские работники могут быть вынуждены отказаться от лечения некоторых пациентов, чтобы помочь другим больным с более высокой вероятностью выживания", - говорится в документе.

"Людям, которые в обычных обстоятельствах получили бы интенсивное лечение, вместо этого может быть предложена паллиативная помощь, чтобы помочь тем, у кого есть больше шансов на выздоровление. Никто не хочет принимать эти решения, но если ресурсов не хватает, то они должны быть приняты", - сказал председатель комитета по медицинской этике BMA Джон Чисхолм.