Песков: окончательного решения в отношении празднования 75-й годовщины Победы нет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательного решения по проведению праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы нет, Кремль тщательно взвесит все обстоятельства.

"Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обсуждении альтернативных сценариев проведения парада Победы. "Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая", - уточнил он.

Песков подчеркнул, что "пока каких-то решений не принималось о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились". При том он указал на то, что была проведена огромная работа по подготовке этих мероприятий.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 9 мая 2020 года в Москве.

Песков также отметил, что в Кремле с пониманием относятся к возможной отмене визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в мае на празднование юбилея Победы.

"Мы с пониманием относимся к подобным решениям", - сказал он журналистам, комментируя сообщения японских СМИ о том, что японская сторона приступила к рассмотрению соответствующего вопроса.

Песков добавил, что ему не известно, были ли со стороны правительства Японии ноты на этот счет по дипломатическим каналам.

Ранее японские СМИ сообщили, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить официальный визит в Россию, который был запланирован на май. В феврале глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что Абэ в ходе своего визита в Москву может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.