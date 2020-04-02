СФ одобрил закон о лишении свободы до пяти лет за уничтожение воинских захоронений

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании в четверг закон, который вводит уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и за рубежом.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей, согласно которой уничтожение либо повреждение расположенных в России и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, повлечет наказание в виде лишения свободы до трех лет, принудительных работ на тот же срок или штрафа в размере до 3 млн рублей.

Вторая часть новой статьи устанавливает повышенную ответственность за аналогичные деяния, направленные против памятников, увековечивающих память защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или угрозой его применения. В таких случаях будет предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы либо принудительных работ или штрафа от 2 млн до 5 млн рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неоднократно заявляла, что забота о воинских захоронениях требует особо внимания. Спикер СФ также заявляла о необходимости эффективных законодательных мер противодействия уничтожению воинских захоронений и мемориалов, включая наказание виновных в этом лиц и организаций.