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Пандемия коронавируса нового типа

Рестораны Калмыкии начали бесплатно кормить врачей, работающих с людьми с коронавирусом

Такие услуги предоставляют девять заведений

ЭЛИСТА, 2 апреля. /ТАСС/. Закрытые на карантин рестораны Калмыкии начали бесплатно кормить медицинских работников, которые в круглосуточном режиме работают с людьми, заразившимися коронавирусом нового типа. Об этом в четверг сообщил в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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"Сегодня девять ресторанов в Калмыкии объединились в единую сеть и начали бесплатно кормить всех медицинских работников, находящихся на круглосуточном режиме в обсерваторах и инфекционном госпитале", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день в Калмыкии достаточно лекарственных средств для лечения зараженных и защиты медперсонала, для которого дополнительно шьют и поставляют противочумные костюмы. В ближайшее время ожидаются поставки аппаратов ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), насыщающих кровь кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности при тяжелом течении COVID-19, и дополнительных аппаратов ИВЛ.

В Калмыкии коронавирус нового типа выявлен федеральной лабораторией у одного человека, у 14 контактировавших с ним диагноз поставлен на местном уровне. Состояние всех пациентов удовлетворительное, никто в аппаратах ИВЛ не нуждается. "Скоро начнем выписку тех, кто переболел", - сказал Кикенов.

По данным оперативного штаба республики, по состоянию на сегодняшний день в инфекционную больницу Элисты госпитализировано 33 человека с симптомами ОРВИ, в изоляторах республики находятся более 100 жителей региона, которые контактировали с заболевшим коронавирусом нового типа.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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