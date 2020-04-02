АСИ предлагает выделить школам до 1 млн рублей для покупки образовательных сервисов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в правительство пакет из 42 предложений по экстренным мерам в сфере образования, необходимость в которых возникла из-за ситуации с коронавирусом. В нем, в частности, предлагается выделить школам до 1 млн рублей для покупки цифровых образовательных сервисов на 2020 год.

Минпросвещения 14 марта для профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

"В числе срочных и первоочередных мер предлагается выделить школам по 500 рублей на одного ученика (не менее 200 тысяч и не более 1 млн рублей на школу) для покупки цифровых образовательных сервисов на 2020 год", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС. Подлинность документа и факт его оправки в правительство подтвердили в пресс-службе АСИ.

В данный блок инициатив, касающихся материально-технического обеспечения дистанционного обучения, также включены пункты об обеспечении интернета в школах, о переходе к проведению онлайн-соревнований и олимпиад.

Другой блок посвящен поддержке педагогов. В АСИ предлагают, например, "сформировать программы повышения квалификации и организовать обучение сотрудников образовательных организаций, в том числе с помощью дистанционных образовательных технологий по цифровой грамотности, особенностям работы с учащимися и студентами в условиях дистанционного обучения".

"Конкретное предложение от партнера: предлагается запустить в онлайн-формате выступление более 100 экспертов, учителей-предметников и методистов с лучшими практиками, кейсами и качественной обратной связью для слушателей", - говорится в письме.

Поддержка бизнеса

Еще один блок инициатив касается поддержки образовательного бизнеса. АСИ просит правительство "выработать механизм ускоренной поддержки российских стартапов, способных повысить качество жизни в условиях пандемии или противодействовать угрозе", "предоставлять информацию стартапам по этапам обучения и возможным разрешениям сложностей при оказании услуг потребителям"

АСИ также советует обеспечить поддержку производителей контента, предоставляющих бесплатный доступ пользователям в период эпидемий, а также "рекомендовать Минпросвещения России включать в перечень продуктов для дистанционной работы наравне с государственными и коммерческие продукты".

Задумались в АСИ и о дальнейшем использовании контента, который в период коронавируса стал бесплатным. "Потребность в контенте в период дистанционного обучения резко возрастает, для многих обучающихся использование современного контента, предоставленного платформами на безвозмездной основе, становится неотъемлемой частью учебного процесса. После завершения периода дистанционного обучения школы и вузы не будут иметь возможности приобрести доступ к контенту. Необходимо обеспечить поддержку образовательных организаций в этом вопросе, а также создать условия для развития конкурентного рынка цифрового контента", - говорится в письме.

Другие инициативы

В числе других инициатив - предоставить для школьников выпускных классов (9 и 11) из малоимущих и многодетных семей гранты на аренду гаджетов для дистанционной работы во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, поскольку места общего доступа будут недоступны в связи с карантином.

Так как с переходом на дистанционную форму работы большая нагрузка ложится на плечи родителей, то АСИ рекомендует "предоставить гранты для образовательных стартапов на разработку и проведение онлайн-курсов обучения родителей по применению информационных технологий и помощи учителям в образовательном процессе в условиях карантина", "создать ситуационный центр помощи родителям, у которых дети учатся дистанционно".

В отдельные блоки выделены предложения по поддержке регионов и развитию дополнительных форматов дистанционного обучения по разным категориям граждан.