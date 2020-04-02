Минпросвещения разработает рекомендации для регионов на нерабочие дни

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России разработает рекомендации по организации образовательного процесса на нерабочие дни для органов управления образованием (ОУО) в регионах, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

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"В настоящее время идет процесс выработки и принятия комплекса решений и рекомендаций для региональных органов управления образованием (ОУО). О принятых решениях будет оперативно сообщено", - сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".