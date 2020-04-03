Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения Братиславы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Братиславы от войск фашистской Германии и ее союзников. Документы доступны в специальном разделе на сайте российского военного ведомства.

Всего в рассекреченном архиве 17 частей, из которых первые три посвящены всенародному Словацкому восстанию, остальные - взаимодействию Красной Армии с лидерами словацкого сопротивления, операции по освобождению Братиславы и территории Словакии, налаживанию мирной жизни в столице страны после освобождения.

Освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков войсками 2-го Украинского фронта началось в апреле 1945 года. В частности, в опубликованных документах можно найти описание ожесточенного характера боев за столицу Словакии. "Противник, отброшенный нашими передовыми батальонами с подготовленных промежуточных рубежей, оказывает сильное огневое сопротивление...", - сказано в документах.

В них же можно ознакомиться с ходом боев в воздухе над Братиславой - об этом свидетельствуют соответствующие материалы, а также схемы полетов и уникальные фотографии, сделанные советскими летчиками над столицей Словакии.

В журнале боевых действий 7-й гвардейской армии можно узнать, что 4 апреля советские войска, ведя ожесточенные уличные бои, к 18:00 полностью очистили от противника столицу Словакии. В этот же день, согласно приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Иосифа Сталина, Москва салютовала доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Братислава, 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Как отметили в российском военном ведомстве, публикация рассекреченных документов о битве за Братиславу является продолжением деятельности Минобороны РФ по охране и защите исторической правды, противодействию фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.