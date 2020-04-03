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Пандемия коронавируса нового типа

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Мужчина и женщина приехали в регион из Японии и Египта

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция диагностирована еще у двух жителей Приморского края, сейчас в регионе пять человек с таким диагнозом. Состояние шести заразившихся на Сахалине и в Магаданской области удовлетворительное, сообщили в пятницу пресс-службы правительств регионов.
 

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"По состоянию на утро 3 апреля в Приморье коронавирусная инфекция официально подтверждена еще у двух человек, тесты которых до вчерашнего дня находились в статусе "подозрительные" и ждали подтверждения из новосибирской вирусологической лаборатории "Вектор". <...> В региональном минздраве подчеркнули, что в настоящее время в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 находятся пять пациентов с диагнозом "коронавирус", - сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Уточняется, что пациенты, мужчина и женщина, прибыли в Приморье в разное время из Японии и Египта. Мужчина сразу после приземления был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, а женщина находилась на самоизоляции и, почувствовав недомогание, вызвала врача.

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус. Пресс-службы правительств Сахалина и Магаданской области сообщили ТАСС, что здесь все зараженные коронавирусной инфекцией чувствуют себя удовлетворительно. Течение болезни проходит в легкой форме, пациенты находятся под наблюдением и получают все необходимое лечение.

В Магаданской области зарегистрирован только один случай заражения, в Сахалинской области - пять. С сегодняшнего дня в островном регионе увеличены сроки карантина для всех прибывших в Южно-Сахалинск рейсом из Москвы 19 марта. Такое решение принято из-за того, что у одного из пассажиров, который первоначально имел отрицательный тест на опасное заболевание, при обследовании легких на томографе были обнаружены патологические изменения. Такие же изменения есть и у членов его семьи.

Теги
РоссияПриморский крайМагаданская областьСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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