Полиция Австралии расследует вспышку коронавируса на борту круизного судна Ruby Princess

СИДНЕЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс начала расследование причин массового заражения пассажиров круизного лайнера Ruby Princess, зашедшего в порт Сиднея, коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщил телеканал SBS со ссылкой на комиссара регионального управления полиции Мика Фуллера.

По данным телеканала, полиция штата начала расследование, после того как среди 2,7 тыс. пассажиров судна были выявлены более 600 случаев заражения коронавирусом нового типа. Почти все случаи инфицирования были зафиксированы уже после того, как пассажиры покинули корабль и отправились по домам. Семеро заболевших скончались в клиниках Сиднея и Перта.

Главная задача следователей - выяснить, почему лишь 13 пассажиров Ruby Princess прошли медицинскую проверку при сходе с корабля и кто несет ответственность за то, что зараженные люди отправились по домам без обязательного карантина.

Накануне сотрудники министерства здравоохранения штата поднялись на борт лайнера, все еще находящегося в акватории Сиднея, чтобы проверить состояние здоровья 1 100 членов его экипажа, которые в данный момент изолированы на судне. Результаты тестов пока не готовы, однако медики полагают, что значительное число оставшихся на корабле также инфицированы коронавирусом.

Круизный лайнер Ruby Princess зашел в сиднейскую бухту 20 марта, после трехдневного круиза в Новую Зеландию. На его борту находились 2,7 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа. Во время путешествия судовой врач провел тестирование 13 человек, почувствовавших недомогание, на наличие коронавируса. Четверо оказались инфицированными. После возвращения судна в порт Сиднея трое пассажиров были изолированы в больницах города, а член экипажа отправился домой, обязавшись оставаться там в изоляции до выздоровления.

Остальные пассажиры судна были отпущены по домам с требованием принять меры для самоизоляции на две недели. Членам экипажа было предписано оставаться на борту корабля, который встал на якорь у восточного побережья Сиднея, в ближайшие две недели.

Распространение коронавируса в Австралии

На территории Австралии зафиксировано 5 314 случаев заражения коронавирусом нового типа. За последние сутки медики подтвердили диагноз 206 человек. 27 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных вирусом, 585 вылечились. По данным министерства здравоохранения страны, за минувшую неделю темпы роста числа зараженных в Австралии снизились с 25-30% в день до менее чем 5%.