Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Леонида Зорина

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста, драматурга и писателя Леонида Зорина. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах - прозе, поэзии, переводах. Его произведения - пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений. Они отличаются невероятным жизнелюбием, тонким юмором и великолепным чувством стиля. Пьесы Леонида Генриховича всегда вызывали искренний интерес театральной публики, а ленты, снятые по его сценариям, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", - подчеркнул премьер.

Зорин умер 31 марта на 96-м году жизни.