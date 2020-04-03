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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Леонида Зорина

Произведения драматурга раскрывают все тонкости человеческих отношений, отметил премьер-министр

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью сценариста, драматурга и писателя Леонида Зорина. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

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"Мастерское владение словом позволило Леониду Генриховичу воплотить свой талант во многих жанрах - прозе, поэзии, переводах. Его произведения - пронзительные, мудрые истории, раскрывающие все тонкости человеческих отношений. Они отличаются невероятным жизнелюбием, тонким юмором и великолепным чувством стиля. Пьесы Леонида Генриховича всегда вызывали искренний интерес театральной публики, а ленты, снятые по его сценариям, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа", - подчеркнул премьер.

Зорин умер 31 марта на 96-м году жизни.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗорин, Леонид Генрихович
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