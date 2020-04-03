{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая выявили первых инфицированных коронавирусом иностранных дипломатов

За последнюю неделю в Китай прибыли 84 дипломата

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Китайские власти выявили первых инфицированных новым коронавирусом среди иностранных дипломатов и советуют работникам посольств и консульств других государств временно воздержаться от поездок в страну в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

На эту тему
Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"В сложившейся ситуации Китаю приходится решать проблему, связанную с пассажиропотоком из-за границы. Эпидемия нового коронавируса приняла глобальные масштабы, и для обеспечения личной, а также общественной безопасности специалисты советуют воздержаться от ненужных путешествий, - сообщила она на регулярном брифинге. - Таким образом можно снизить риск заражения <...> Перед коронавирусом все равны, в том числе и дипломаты. Вирус не обратит внимания на их привилегии и дипломатический иммунитет <...> Среди работников иностранных посольств и консульств, прибывших в КНР, уже выявлены случаи заражения".

По словам дипломата, за последнюю неделю в Китай прибыли 84 иностранных дипломата, из них 66% попадают в категорию "лиц, имевших тесные контакты с инфицированными". "Китайские власти были вынуждены принять ряд строгих мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Приезжающим в КНР это доставило определенные неудобства, мы советуем дипмиссиям других стран временно приостановить организацию поездок своих сотрудников в Китай", - подытожила она.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, 3 апреля было выявлено два. Подавляющее число инфицированных прибывает из других государств, как правило из европейских стран и США. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев (кроме особых случаев, согласуемых с китайскими властями), поэтому в последние дни почти все приезжающие заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Ростовской области приостановят междугородние пассажирские перевозки
Такие меры приняты в целях предотвращения распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС