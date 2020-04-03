Власти Китая выявили первых инфицированных коронавирусом иностранных дипломатов

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Китайские власти выявили первых инфицированных новым коронавирусом среди иностранных дипломатов и советуют работникам посольств и консульств других государств временно воздержаться от поездок в страну в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В сложившейся ситуации Китаю приходится решать проблему, связанную с пассажиропотоком из-за границы. Эпидемия нового коронавируса приняла глобальные масштабы, и для обеспечения личной, а также общественной безопасности специалисты советуют воздержаться от ненужных путешествий, - сообщила она на регулярном брифинге. - Таким образом можно снизить риск заражения <...> Перед коронавирусом все равны, в том числе и дипломаты. Вирус не обратит внимания на их привилегии и дипломатический иммунитет <...> Среди работников иностранных посольств и консульств, прибывших в КНР, уже выявлены случаи заражения".

По словам дипломата, за последнюю неделю в Китай прибыли 84 иностранных дипломата, из них 66% попадают в категорию "лиц, имевших тесные контакты с инфицированными". "Китайские власти были вынуждены принять ряд строгих мер, чтобы не допустить распространения коронавируса. Приезжающим в КНР это доставило определенные неудобства, мы советуем дипмиссиям других стран временно приостановить организацию поездок своих сотрудников в Китай", - подытожила она.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, 3 апреля было выявлено два. Подавляющее число инфицированных прибывает из других государств, как правило из европейских стран и США. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев (кроме особых случаев, согласуемых с китайскими властями), поэтому в последние дни почти все приезжающие заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).