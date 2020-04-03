САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Двух жителей Петербурга оштрафовали на 500 рублей за нарушение режима самоизоляции. Всего в мировые суды города поступило почти 40 материалов об административном нарушении условий домашней изоляции, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

В пятницу в судебном участке Курортного района города вынесли постановление о привлечении к административной ответственности жителя Петербурга Дмитрия Егорова. Он прибыл в Россию из Катара 25 марта и нарушил режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней, его обнаружили в один из дней на улице у дома. Егорова оштрафовали на 500 рублей.

На аналогичную сумму суд в четверг оштрафовал местную жительницу, вернувшуюся из Турции, которая также нарушила условия изоляции, поехав в магазин.

"На текущий момент мировым судьям Санкт-Петербурга поступило 36 материалов, 15 были возвращены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Рассмотрение большинства дел назначили на 6 апреля.