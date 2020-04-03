В России за сутки провели 50 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра правительства РФ.

"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.