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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: экс-глава МИД Австрии написала заявление на мужа за рукоприкладство

Ссора между супругами произошла во время домашней самоизоляции из-за коронавируса

ВЕНА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (2017-2019 годы) подала заявление в полицию на ее мужа Вольфганга Майлингера из-за рукоприкладства в домашней самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Kronen Zeitung.

Как отмечается, ссора между супругами произошла в их загородном доме. Кнайсль в ответ на нецензурную брань мужа стукнула его в грудь, а в ответ получила две пощечины. По признанию мужа, он лишь хотел успокоить жену и не собирался ее бить. Полиция запретила мужу приближаться к жене и предписала им пожить отдельно.

Свадьба Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингером в австрийской земле Штирия состоялась 18 августа 2018 года. Президент России Владимир Путин посещал церемонию бракосочетания.

Теги
АвстрияПандемия коронавируса нового типа
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