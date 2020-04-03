Сейм Латвии утвердил увеличение штрафа за несоблюдение режима ЧП до €2 тыс. для физлиц

РИГА, 3 апреля. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании в пятницу утвердил законодательные поправки, согласно которым штраф за нарушение ограничений, установленных на время режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса, увеличен до €2 тыс., а штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности - до €5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в пятницу, 3 апреля, в окончательном чтении принял признанные срочными поправки к кодексу административных нарушений. Этими поправками увеличен штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности, а также установленных на время чрезвычайного положения ограничений или запретов", - указывает пресс-служба.

В соответствии с изменениями в законодательство, штраф за нарушение требований эпидемиологической безопасности для физических лиц теперь составит от €10 до €2 тыс., а для юридических - от €140 до €5 тыс. (ранее от €10 до €700 и от €140 до €2,8 тыс. соответственно). При этом за нарушение установленных правительством на время режима чрезвычайного положения ограничений теперь грозит штраф в размере от €10 до €2 тыс. (ранее до €350).

Чтобы эти законодательные поправки вступили в силу, их должен утвердить президент Эгилс Левитс.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 493 случая инфицирования, один человек умер. Правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения в стране до 14 апреля, он предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения вируса. Кроме того, согласно решению правительства, с 17 марта до 14 апреля приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.