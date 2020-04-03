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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии выявили первый случай коронавируса нового типа

Заболевший в удовлетворительном состоянии

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией в Ингушетии выявили у 26-летнего мужчины, который вернулся из Москвы, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Ингушетии.

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"Это молодой человек 1994 года рождения, который прибыл из Москвы и находился на самоизоляции, но на следующий день он обратился к медикам с симптомами, мы провели два анализа на тест-системах, они были положительными, и направили пробы на подтверждение в Москву. Болезнь у него протекает почти бессимптомно, температура тела не поднимается уже выше нормы. Пациент находится в изолированном боксе инфекционного отделения больницы, ему оказывается необходимая помощь", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики, установлен круг контактов больного, результаты исследований у них отрицательные. "На сегодняшний день еще шесть проб отправлено на проверку в референс-центр Москвы", - говорится в сообщении.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИнгушетияПандемия коронавируса нового типа
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