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Приговор Ратко Младичу

Генерала Младича перевели из больницы в камеру после операции по удалению опухоли

По словам сына генерала, в тюрьме для Ратко Младича переоборудовали одну из камер под больничную палату и установили необходимое оборудование

БЕЛГРАД, 3 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Врачи Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) перевели бывшего командующего армии сербов Боснии и Герецговины Ратко Младича из больницы в тюремную камеру после операции по удалению опухоли. Об этом сообщил ТАСС в пятницу сын генерала Дарко Младич.

"Генерала Младича вернули из больницы в камеру в тюрьме. Он поправляется и доволен, что это идет хорошими темпами. По мнению медиков, надо подождать минимум 15 дней, чтобы говорить что-то определенное, но пока все хорошо", - сообщил Младич-младший.

По словам сына генерала, в тюрьме для Младича переоборудовали одну из камер под больничную палату и установили необходимое оборудование. Кроме того, Младич рассказал, что в связи с коронавирусом секретариат МОМУТ предпринял меры безопасности и ввел новый режим. Защитники Младича видели информацию в прессе о заболевших коронавирусом в тюрьме МОМУТ, однако официальных комментариев от секретариата на этот счет не получали.

Операция без предупреждения

28 марта Младич-младший сообщил ТАСС, что врачи МОМУТ сделали операцию бывшему командующему армии сербов Боснии и Герцеговины, не оповестив заранее его семью об оперативном вмешательстве и состоянии здоровья пациента. По словам сына Ратко Младича, в семье испытывают опасения по поводу его общей слабости, поскольку медики рекомендовали сначала укрепить организм, а потом делать операцию, однако этого не произошло. Дарко Младич сообщил, что эксперты в команде защитников не видели в медкарте генерала назначений для улучшения анализов крови, защитникам и семье также регулярно не поступает информация о состоянии здоровья генерала.

Ранее Младич сообщил ТАСС, что врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге. По словам сына генерала, помимо этого Ратко Младич также испытывает проблемы с когнитивной функцией в результате инсульта, перенесенного в камере Гаагского трибунала.

Приговор и апелляция

Генерал Ратко Младич, бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины, 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита потребовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново.

Апелляцию подала и прокуратура. Она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Апелляционные слушания по делу должны пройти 17-18 марта.

За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом.

Теги
Босния и ГерцеговинаМладич, РаткоПриговор Ратко Младичу
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