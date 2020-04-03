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Пандемия коронавируса нового типа

"Россия-1" покажет фильм о разработке вакцины от COVID-19 центром "Вектор"

Автором фильма "Опасный вирус" стала Наиля Аскер-заде

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" 4 апреля покажет фильм журналистки Наили Аскер-заде о разработке российской вакцины от COVID-19 в новосибирском научном центре "Вектор". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ВГТРК.

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"Фильм Наили Аскер-заде "Опасный вирус" позволяет увидеть то, как идет борьба с пандемией в России - причем предлагает вниманию абсолютно уникальные кадры и интервью. Впервые зрители смогут увидеть, как идет работа над разработкой вакцины от COVID-19 в новосибирском научном центре "Вектор", и услышат комментарии специалистов, стоящих у самой передовой линии в этих исследованиях", - сказали в пресс-службе. Среди героев - представители Всемирной организации здравоохранения и глава российского Роспотребнадзора, независимые ученые и лица, ответственные за принятие решений на правительственном уровне, эксперт, своими глазами увидевший Китай в разгар эпидемии, и пациент, который сумел преодолеть болезнь.

Создатели полагают, что фильм поможет зрителю лучше разобраться в причинах появления нового коронавируса и узнать, каковы перспективы борьбы с этой опасной инфекцией.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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