В Архангельске из больницы выписаны первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Двух пациентов выписали сегодня. Это семейная пара, которая вернулась из США", - сказали в оперативном штабе.

Ранее в области официально подтверждены еще два случая COVID-19. Оба пациента госпитализированы в инфекционные отделения лечебных учреждений с подозрением на пневмонию. Исследование взятых у них проб показало коронавирусную инфекцию. Оба заболевших находятся под наблюдением врачей. "Первый пациент - мужчина 1951 года рождения, который проживает в Котласе, он недавно вернулся из поездки в Москву. Второй пациент - женщина 1952 года рождения, приехавшая из Санкт-Петербурга", - пояснили в оперативном штабе.