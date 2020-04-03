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Пандемия коронавируса нового типа

В Архангельске из больницы выписаны первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19

Речь идет о семейной паре, которая ранее прибыла из США

АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Первых пациентов, вылечившихся от COVID-19 в Архангельске, выписали 3 апреля. 

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Об этом ТАСС сообщили в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Двух пациентов выписали сегодня. Это семейная пара, которая вернулась из США", - сказали в оперативном штабе.

Ранее в области официально подтверждены еще два случая COVID-19. Оба пациента госпитализированы в инфекционные отделения лечебных учреждений с подозрением на пневмонию. Исследование взятых у них проб показало коронавирусную инфекцию. Оба заболевших находятся под наблюдением врачей. "Первый пациент - мужчина 1951 года рождения, который проживает в Котласе, он недавно вернулся из поездки в Москву. Второй пациент - женщина 1952 года рождения, приехавшая из Санкт-Петербурга", - пояснили в оперативном штабе.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
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