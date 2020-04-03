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Пандемия коронавируса нового типа

В Иране число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 2 715 человек

Общее количество случаев инфицирования превысило 53 тыс.

ТЕГЕРАН, 3 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иране за сутки составило 2 715 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 53 тыс. Такие данные привел в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования исламской республики Киянуш Джаханпур.

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"Со вчерашнего дня выявлено 2 715 новых случаев коронавируса в стране. Общее число заболевших составляет 53 183 человека", - приводит его слова агентство Fars. Джаханпур добавил, что "за 24 часа из-за коронавируса умерли 134 человека, общее количество летальных исходов в настоящее время составляет 3 294".

Он также отметил, что "по состоянию на сегодняшний день выздоровели 17 935 человек".

В первых двух декадах марта количество заболеваний в Иране оставалось на уровне 1-1,2 тыс. в день. Однако 23 марта этот показатель начал резко расти и в течение пяти дней подряд превышал отметку в 3 тыс. случаев в сутки. На протяжении последних восьми дней число новых заразившихся колеблется в диапазоне 2,7-3,2 тыс. человек в день.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой, иранские власти временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами для граждан страны.

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