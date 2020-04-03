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75-летие Победы

В Воронежской области высадил абрикосовый сад к 75-летию Победы

Он появился неподалеку от полигона Погоново

ВОРОНЕЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Общественники Воронежской области приняли участие в посадке абрикосовых саженцев в рамках акции "Сад Памяти" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все участники акции получили медицинские маски, средства дезинфекции, часть работ выполнили с помощью лесопосадочных машин, сообщила в пятницу на пресс-служба правительства Воронежской области.

"В Новоусманском лесничестве появился абрикосовый сад, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Недалеко от полигона Погоново, на месте бывшего горельника теперь будут расти абрикосы в окружении берез и акации - всего более 20 тыс. саженцев. В высадке плодовых деревьев принял участие и губернатор Александр Гусев", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, в апреле в лесничествах региона в рамках акции высадят больше 700 тыс. сосен, дубов, берез и других деревьев на общей площади порядка 265 гектаров. "Первые "Сады памяти" уже высажены в Новохоперском муниципальном районе, Борисоглебском городском округе и в микрорайоне Сомово в Воронеже. Работы велись с учетом особой эпидемиологической ситуации: между участниками соблюдалось необходимое расстояние, все были обеспечены масками и средствами дезинфекции, частично посадку провели с использованием лесопосадочных машин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
РоссияВоронежская область75-летие Победы
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