На Кубани составили почти 70 протоколов о нарушениях карантина

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили за двое суток более 7 тысяч человек на предмет соблюдения режима карантина. Всего составлено 68 протоколов об административных правонарушениях, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

Власти Краснодарского края 31 марта приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронули транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

"Мобильные отряды созданы 2 апреля по поручению главы региона с целью контроля соблюдения режима в период карантина. За это время 940 мобильных отрядов самоконтроля обследовали почти 4 тыс. объектов, проверили более 7 тыс. лиц. Составлено 68 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.