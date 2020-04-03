В Крыму выписали первых пациентов, выздоровевших после коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Двух первых пациентов, ранее зараженных коронавирусом, выписали в Крыму.Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Крыму выписаны первые пациенты, у которых ранее был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Выписка была произведена после получения лечебными учреждениями отрицательных результатов повторных исследований на наличие коронавируса", - говорится в сообщении. Один из пациентов был выписан из Евпаторийской, а второй - из Сакской больницы.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся около 3 тыс. человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное.