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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму выписали первых пациентов, выздоровевших после коронавируса

В больницах остаются 16 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Двух первых пациентов, ранее зараженных коронавирусом, выписали в Крыму.Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Крыму выписаны первые пациенты, у которых ранее был подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Выписка была произведена после получения лечебными учреждениями отрицательных результатов повторных исследований на наличие коронавируса", - говорится в сообщении. Один из пациентов был выписан из Евпаторийской, а второй - из Сакской больницы.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся около 3 тыс. человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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