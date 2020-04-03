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Путин заявил, что исполнение послания президента должна контролировать Общественная палата

Доклад по этому вопросу президент России ждет до 1 сентября

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым наладить общественный контроль за выполнением послания главы государства парламенту.

В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, Путин рекомендовал Общественной палате "организовать совместно с общественными палатами субъектов РФ мониторинг реализации послания президента Федеральному Собранию, а также обеспечить осуществление общественного контроля". Доклад по этому вопросу президент ждет до 1 сентября 2020 года, далее - один раз в полгода.

Глава государства также поручил "органам исполнительной власти субъектов РФ при участии добровольческих (волонтерских) организаций изучить практику предоставления добровольцам (волонтерам) поддержки в виде компенсации за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов расходов на оплату проезда в общественном транспорте, понесенных при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности, и представить предложения о возможности расширения такой практики".

Вместе с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" местные власти должны обеспечить повышение уровня информированности граждан о мерах государственной поддержки семей с детьми, а также размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг информации о социально ориентированных некоммерческих организациях, оказывающих общественно полезные услуги".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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