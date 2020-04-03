Число умерших от коронавируса в Британии превысило 3,5 тыс.

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось на 684 человека, достигнув 3 тыс. 605. По данным британского Минздрава, за тот же период число подтвержденных случаев заражения выросло почти на 4,5 тыс., до 38 тыс. 168.

"По состоянию на 09:00 (11:00 мск) 3 апреля у 173 тыс. 784 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 38 тыс. 168 случаях результаты анализов оказались положительными. По состоянию на 17:00 (19:00 мск) 2 апреля 3 тыс. 605 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании, к сожалению, умерли", - отмечается в сообщении.

Оба показателя продемонстрировали рекордный суточный рост с момента начала эпидемии.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели - несколько раньше, чем ожидалось.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра страны Бориса Джонсона, который в пятницу заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок, которые уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. На самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.