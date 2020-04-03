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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 1 мая

В ближайшее время в регионе ожидается увеличение числа людей с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до 1 мая, в ближайшее время в регионе ожидается увеличение числа людей с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа, сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба, созданного в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В соответствии с указом президента, исходя из реальной обстановки, на территории Волгоградской области принято решение о продлении до 1 мая режима самоизоляции, предполагающего особый порядок пребывания людей и общественного транспорта, ограничивающего работу предприятий и организаций, определенных постановлением губернатора Волгоградской области", - сказал Бочаров.

Он уточнил, что ситуация остается сложной, в настоящее время под наблюдением остаются более 3,5 тыс. человек, всего зараженных семеро, "в ближайшее время ожидается увеличение количества людей с подтвержденным диагнозом".

По данным регионального оперативного штаба региона на 3 апреля, в больницах находятся 72 человека, в том числе 15 детей, с подозрением на коронавирус. Ранее в регионе было восемь заразившихся, в пятницу из больницы была выписана первая пациентка, поступившая на стационарное лечение 19 марта.

Теги
РоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
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