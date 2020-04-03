На Сахалине выявили всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Все жители Сахалина, которые контактировали с зараженными коронавирусом, выявлены, их анализы дали отрицательный результат. Об этом в пятницу сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"У нас пять человек имеют заражение вирусом, и мы контролируем эти пять человек, они у нас сидят на карантине, и мы провели расследование, кто еще соприкасался с этими людьми... которые летели в одном самолете, и в этой ситуации мы всех этих людей направили на карантин, взяли соответствующие анализы, и в ближайшее время этот карантин закончится, анализы отрицательные", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Губернатор уточнил, что всех прибывающих на остров берут под наблюдение. "Рейсы прилетают из других стран, это были рейсы из Японии, из Кореи, из Таиланда, мы всех людей направляем на обсервацию, мы приготовили несколько специальных помещений, это дома отдыха, лагеря пионерские, и специализированные эти объекты принимают людей ежедневно, буквально прилетают рейсы, эти люди направляются в эти обсервации", - сообщил он.

По словам Лимаренко, ежедневно на самоизоляцию в регионе отправляют порядка 500 человек. "Каждый день происходит ситуация, когда прилетают самолеты, вот в день приблизительно 500 человек садятся на самоизоляцию и какое-то количество выбывает по мере того, как карантин заканчивается", - уточнил глава региона.