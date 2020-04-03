Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме. Ограничительные меры в городе продлили до 30 апреля, но власти расширили список работающих в этот период организаций, сообщила в пятницу вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

2 апреля президент России Владимир Путин заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Также глава государства сообщил, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом.

"Сотрудники Смольного частично переходят на удаленный режим, но, тем не менее, все мы работаем", - сказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Потехина также отметила, что в связи с заявлением президента, губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, которое продлевает уже принятые в городе ограничения, но с некоторыми изменениями. "Первое изменение в постановлении - дети с понедельника начинают учиться, до этого были выходные у педагогов и самих школьников, а с 6 апреля у детей начинается учеба. Учеба будет в дистанционном формате, причем не только дети, но и педагоги тоже будут работать из дома", - пояснила вице-губернатор.

Она добавила, что также теперь, помимо продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и пунктов мобильной связи, разрешено работать магазинам, осуществляющим продажу мобильных устройств. Кроме того, согласно новому постановлению, разрешается работа предприятий, которые оказывают услуги по техосмотру транспортных средств, добавляется обязательная дезинфекция такси и запрет использования детских площадок.

Вице-губернатор Максим Соколов в эфире телеканала подчеркнул, что работу метрополитена в Петербурге на период ограничений городские власти останавливать не планируют. "Также нет и каких-либо ограничений по движению по нашим дорогам. Да, они стали свободнее, пробок стало меньше и все, безусловно, это замечают, в связи с этим начинается сезон и ремонтных работ, что тоже очень важно, мы не корректируем планы по приведению в нормативное состояние нашей дорожной сети. На сегодняшний день никаких ограничений в движении общественного, грузового и, в том числе, легкового транспорта, не имеется", - рассказал он.

По словам вице-губернатора города Максима Шаскольского, также в апреле не будет плановых отключений горячей воды и тепла.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор города пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тыс. рублей. Остальным рекомендовано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковыми такси. Также до 1 июня на территории Санкт-Петербурга приостановлено бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектах санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 156 человек. Из них выздоровели 24. Двое пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли.