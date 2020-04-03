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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ не нашла подтверждения тому, что лекарства от гипертонии влияют на тяжесть COVID-19

У организации также по-прежнему нет доказательств того, что маски снижают риск заражения здоровых людей

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами того, что лекарства от гипертонии приводят к более тяжелому протеканию заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Имеющиеся на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что лекарства от гипертонии, которые применяют многие люди, не оказывают влияния на тяжесть заболевания", - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что возраст часто является одним из главных факторов.

"В целом у молодых людей заболевание протекает в более мягкой форме", - сказал Райан. Однако молодежи все равно следует делать все возможное, чтобы избежать заражения, чтобы не ставить под угрозу жизни других людей, подчеркнул он. Более того, добавил эксперт, данные ВОЗ свидетельствуют о том, что и 30-летние, и 40-летние, и 50-летние люди в Китае, Италии и других странах оказываются в отделениях интенсивной терапии и умирают из-за коронавируса.

Отвечая на вопрос о масках, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения заметил, что у организации по-прежнему нет доказательств того, что они снижают риск заражения здоровых людей.

"ВОЗ рекомендует ношение масок инфицированным людям дома и тем, кто осуществляет уход за ними, - сказал он. - Что касается использования масок в обществе в целом, то речь идет не о защите себя. Маска не защищает человека, однако если зараженный человек носит маску, то гораздо меньше шансов, что он заразит других людей". С другой стороны, подчеркнул Райан, рекомендация ВОЗ заключается в том, чтобы люди, у которых выявлено заболевание, вызванное коронавирусом, были помещены в карантин.

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Пандемия коронавируса нового типа
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