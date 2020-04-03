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Пандемия коронавируса нового типа

Белый дом будет проверять всех на коронавирус перед встречей с Трампом и Пенсом

Все, кто может оказаться в непосредственной близости от президента и вице-президента США, будут сдавать тест на коронавирус

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от президента США Дональда Трампа или вице-президента Майкла Пенса. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Исходя из того, что врачи и сотрудники [безопасности] Белого дома продолжают обеспечивать безопасность и здоровье президента и вице-президента, начиная с сегодняшнего дня (с пятницы - прим. ТАСС) все, кто может оказаться в непосредственной близости от президента и вице-президента, будут сдавать тест на коронавирус для предотвращения непреднамеренной передачи вируса", - цитирует Дира агентство Reuters.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тысяч летальных исходов. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 261 тысячи случаев инфицирования, умерли свыше 6,6 тысячи человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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