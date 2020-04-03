Дополнительный корпус на 80 коек подготовили для зараженных коронавирусом в Кирове

КИРОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Новый корпус на 80 койко-мест, оснащенный реанимационными койками, аппаратами ИВЛ и другой аппаратурой, открылся в пятницу на базе корпуса стационара кожно-венерологического диспансера. К открытию готовятся еще два корпуса, это позволит увеличить число коек до 680, что превышает предусмотренный нормативом показатель, сообщается на сайте правительства области.

В Кировской области, где выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на базе инфекционной больницы в Кирове в настоящее время действует госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией, коечный фонд которого насчитывает 166 коек, при этом, по словам первого зампреда правительства региона Дмитрия Курдюмова, в соответствии с нормативами, для работы с такими пациентами требуется 631 койка, поэтому была начата работа по развертыванию дополнительных мест на базе трех медучреждений города.

"Сегодня на базе корпуса стационара кожно-венерологического диспансера развернут госпиталь на 80 мест для зараженных коронавирусной инфекцией. До 24 апреля в Кирове будут открыты еще два корпуса для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, и тогда общая численность инфекционных коек в регионе достигнет 680, что полностью соответствует нормативу и даже превышает его", - говорится в сообщении.

В помещениях корпуса есть реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательная и следящая аппаратура. В палатах предусмотрена подводка кислорода, есть чистая зона для персонала - шлюз. Пациентов сюда начнут приводить, если закончатся места в инфекционном госпитале.

Кроме того, для пациентов, которые находятся на карантине дома, открыто перепрофилированное паллиативное отделение городской больницы № 5. Там медицинская помощь будет оказываться взрослым и детям, которые вернулись из-за границы или контактировали с заболевшими коронавирусом. "Это оснащенный всем необходимым оборудованием хирургический корпус с отделением дневного стационара и операционными, где медицинскую помощь будут оказывать специалисты ведущих клиник нашего города", - говорится в сообщении.

500 аппаратов ИВЛ

По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, на сегодняшний день мощностей, которые имеются в инфекционной больнице, достаточно. В медицинских организациях региона есть более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также уникальный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который может насыщать кровь кислородом, когда легкие не справляются с этой задачей. Из регионального бюджета выделено 6 млн рублей на приобретение второго аппарата ЭКМО и двух специальных боксов для транспортировки пациентов, также из федеральных средств выделено 10 млн рублей на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Аппараты обновляются. Сейчас идет процесс закупки новых аппаратов, хотя в настоящее время острой необходимости в них нет, еще ни один пациент у нас не был подключен к реанимационному оборудованию. Для лечения коронавирусной инфекции используют противовирусные препараты, создан необходимый запас. Расходных материалов - шприцев, масок, перчаток, защитных костюмов - также достаточно", - сказали ТАСС в региональном Минздраве.

Кадровый вопрос регион решает в том числе за счет привлечения к работе с населением студентов Кировского государственного медицинского университета. "Более 100 студентов старших курсов Кировского государственного медицинского университета параллельно с учебой подключились к работе, они работают терапевтами, ходят по домам и берут анализы, за свою работу они получают зарплату. К работе в инфекционных отделениях студентов не допускают", - пояснили в Минздраве, уточнив, что студенты обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.