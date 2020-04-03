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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

В Нью-Йорке десятки россиян собрались в аэропорту после отмены вывозного рейса в РФ

Они рассчитывают, что с ними встретятся российские дипломаты

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Несколько десятков граждан России собрались в пятницу в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после отмены рейса "Аэрофлота" в Москву.

Ранее ожидалось, что в этот же день вывозным рейсом из мегаполиса домой вернутся около 250 россиян. Как заявил в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ на родину, будут остановлены с 4 апреля. Отменен был и вылет из Нью-Йорка в Москву.

В аэропорту имени Джона Кеннеди находятся не менее 50 россиян. Они по большей части приехали в США на работу, в туристических целях, а также для посещения родственников. Соотечественники должны были покинуть США 30 или 31 марта. Около 50 из них провели уже не менее трех дней в гостинице, которую предоставило для них генконсульство РФ в Нью-Йорке. В беседах с корреспондентом ТАСС многие из россиян отмечали, что им негде остановиться в США. Они опасаются, что ночевать придется в аэропорту.

Несколько пожилых россиян отметили, что у них заканчиваются запасы необходимых лекарств. Многие соотечественники крайне обеспокоены тем, что могут заразиться в Нью-Йорке коронавирусом. Крупнейший мегаполис США является сейчас одним из основных очагов распространения инфекции в стране. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный город, выявлено уже около 102 тыс. случаев заражения, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов.

Часть граждан РФ находится в зале ожидания в масках и перчатках. Они рассчитывают, что с ними встретятся российские дипломаты.

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СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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