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Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты работающим с зараженными коронавирусом в Северной Осетии составят до 300 тыс. руб.

В частности, среднему медперсоналу выплатят по 200 тыс. рублей, младшему - по 100 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии будут выплачивать по 300 тыс. рублей врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, среднему медперсоналу выплатят по 200 тыс. рублей, младшему - по 100 тыс. рублей. Об этом в эфире национальной телекомпании "Осетия-Ирыстон" сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев.

"Реаниматологам, работающим с пациентами с коронавирусом, будут выплачивать 300 тысяч в месяц, терапевтам доплатят по 200 тысяч, санитарам по 100 тысяч", - сказал Гогичаев.

В свою очередь глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поблагодарил врачей, которые сейчас работают в республике.

"Врачи действительно оказались лицом к лицу с этой бедой, которая идет по всему миру, и не стали искать каких-то причин для того, чтобы не заниматься лечением больных. Мы создали рабочую группу, которая успешно начала работать. В нее вошли лучшие врачи, которые сами изъявили свое желание", - сказал он.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте кабмина РФ, более 26 млн рублей получит Северная Осетия на выплаты медработникам, оказывающим помощь населению в период распространения коронавируса.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, сняты с режима 620 человек.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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