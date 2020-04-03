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Пандемия коронавируса нового типа

Во Владикавказе начали бесплатно раздавать дезинфицирующие средства и маски

Кроме того, по инициативе представителей бизнеса формируется фонд поддержки борьбы с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Владикавказа начали бесплатно раздавать дезинфицирующие средства и медицинские маски жителям города.

"Сотрудниками администрации местного самоуправления и депутатами ведется разъяснительная работа с населением, проводится дезинфекция мест общественного пользования. Поквартирно предоставляются средства индивидуальной защиты (медицинские маски) и дезинфицирующие растворы, которые сегодня непросто приобрести в аптеках и магазинах", - говорится в сообщении пресс-службы администрации местного самоуправления города.

По инициативе представителей бизнеса формируется фонд поддержки борьбы с коронавирусом, средства которого пойдут на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации. Уже готовятся продуктовые наборы для малоимущих семей. Специалистами рассчитываются необходимые резервы, чтобы жители города были обеспечены продовольствием.

Во Владикавказ уже создано 16 ситуационных штабов - по количеству избирательных округов. Их основная задача - обеспечить максимальный охват всех социально уязвимых категорий граждан, оказать адресную помощь, получить своевременную и объективную информацию с мест.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, сняты с режима 620 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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