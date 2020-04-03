Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели на родину

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Российская сторона оплатит возвращение 107 белорусов из Дели в Минск на борту самолета "Белавиа". Об этом сообщил в пятницу журналистам посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, ситуация с коронавирусом заставила многих людей предпринимать усилия, чтобы вернуться на родину, часть граждан Белоруссии не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков, потому что порой и мест не хватало, а иногда и вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые отличали на тот момент взаимодействие с туроператорами.

"Обсуждая ситуацию с руководством МИД Республики Беларусь и авиакомпании "Белавиа", мы предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск - Дели - Минск", - рассказал российский посол. По его словам, специальным рейсом в Белоруссию должны вернуться 107 человек.

Он поблагодарил руководство банка "ВТБ. Беларусь" за оперативное и заинтересованное отношение к запросу посольства России в Белоруссии.

"Финансовые средства были оперативно перечислены и уже пришли на счета компании "Белавиа". Это обеспечит вылет 107 граждан Беларуси на родину", - отметил Мезенцев. "Вылет из Минска запланирован в 14 часов (мск) 5 апреля так, чтобы уже глубокой ночью 6 апреля белорусские граждане смогли встретиться в национальном аэропорту Минска со своими родными", - отметил посол.

По его словам, сейчас идет работа по бесплатному для граждан Белоруссии оформлению электронных билетов. Со своей стороны "Белавиа" запросила необходимые разрешения на пролет над территорией ряда государств, остается дождаться разрешения индийских авиационных властей.