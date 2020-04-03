Главный редактор La Stampa ответил на критику в адрес итальянской газеты

РИМ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская газета La Stampa следовала принципу освещения события во всех его аспектах, публикуя статьи о российской помощи республике в борьбе с распространением коронавируса. Такое объяснение главный редактор одного из ведущих национальных изданий Маурицио Молинари дал в пятницу ТАСС.

"Италия и Россия - страны-союзницы в борьбе с коронавирусом, но разделяют разные ценности и по-разному самоидентифицируются. Вторая мировая война показала нам, насколько важен альянс государств, в том числе с разными ценностями, для того, чтобы побороть общего врага. Прибытие российских военных в Италию было воспринято положительно и с благодарностью за помощь, но в то же время вызвало определенные опасения, причем не только у итальянцев, из-за возможности присутствия разведчиков среди задействованных в миссии военных. Наша газета написала как о факте прибытия помощи, так и об имеющихся опасениях на этот счет. Все - в соответствии с правом на изложение фактов", - написал Молинари в ответ на вопрос о выборе редакционной линии при освещении данной темы.

Ранее La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии.