{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главный редактор La Stampa ответил на критику в адрес итальянской газеты

Публикуя статьи о российской помощи республике в борьбе с распространением коронавируса, журналисты следовали принципу освещения события во всех его аспектах, отметил Маурицио Молинари

РИМ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская газета La Stampa следовала принципу освещения события во всех его аспектах, публикуя статьи о российской помощи республике в борьбе с распространением коронавируса. Такое объяснение главный редактор одного из ведущих национальных изданий Маурицио Молинари дал в пятницу ТАСС.

На эту тему

"Италия и Россия - страны-союзницы в борьбе с коронавирусом, но разделяют разные ценности и по-разному самоидентифицируются. Вторая мировая война показала нам, насколько важен альянс государств, в том числе с разными ценностями, для того, чтобы побороть общего врага. Прибытие российских военных в Италию было воспринято положительно и с благодарностью за помощь, но в то же время вызвало определенные опасения, причем не только у итальянцев, из-за возможности присутствия разведчиков среди задействованных в миссии военных. Наша газета написала как о факте прибытия помощи, так и об имеющихся опасениях на этот счет. Все - в соответствии с правом на изложение фактов", - написал Молинари в ответ на вопрос о выборе редакционной линии при освещении данной темы.

Ранее La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС