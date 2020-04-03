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Пандемия коронавируса нового типа

РФПИ отправил в США новые российско-японские тесты на коронавирус

Мобильные российско-японские системы могут тестировать 20 пациентов в час

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в США новые тест-системы для выявления коронавируса, разработанные совместно российскими и японскими учеными. Об этом сообщил в пятницу глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

"Мы отправили наши тест-системы, которые, как мы считаем, одни из лучших в мире. Это мобильные российско-японские системы, могут тестировать 20 пациентов в час", - сказал он.

Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России прибыл 1 апреля в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена РФПИ, другая половина - американской стороной.

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс", созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения в России.

Тестирование на коронавирус с использованием новых установок может начаться в апреле. Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории размером с небольшой чемодан, которые могут применяться повсеместно.

Теги
ЯпонияСШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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