В КЧР создали центр поддержки учителей по вопросам дистанционного обучения

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Центр методической поддержки учителей по сопровождению дистанционного обучения создан в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"За период каникул и нерабочих дней Министерством образования и науки КЧР была проведена подготовительная работа по переходу к дистанционному образованию. На базе республиканского Института повышения квалификации открыт центр методической поддержки учителей по сопровождению дистанционного обучения и организована работа горячих линий", - говорится в сообщении.

Созданы две горячие линии, по одному из номеров будет предоставляться информация и консультации по вопросу координации и поддержки муниципальных органов управления образованием и руководителей образовательных организаций, второй номер телефона предназначен для консультаций по дистанционному обучению для учителей и родителей.

"Министр образования и науки КЧР Инна Кравченко выразила уверенность, что учебный год будет успешно завершен благодаря готовности учителей к оперативному освоению и переходу на новые формы обучения, а также самодисциплины у учащихся и готовности родителей оказать психологическую поддержку и помощь в организации обучения в домашних условиях", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году в школы Карачаево-Черкесии пошли 53 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. В республике 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.