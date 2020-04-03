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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлили на Ставрополье до 30 апреля

Спецпропуски для сотрудников организаций, продолжающих работу, автоматически продлеваются

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края приняли решение о продлении режима всеобщей самоизоляции в регионе до 30 апреля 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора края, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

"Считать необходимым в период... по 30 апреля 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции по месту жительства", - говорится в документе.

В настоящий момент в Ставропольском крае жителям можно покидать дома для выхода в магазин, аптеку, выноса мусора, выгула собак, обращения за экстренной медицинской помощью. В крае приостановлены межмуниципальные пассажирские перевозки, многие организации и предприятия временно приостановили работу.

Согласно постановлению, спецпропуски для сотрудников организаций, продолжающих работу, автоматически продлеваются до 30 апреля включительно. Также в регионе будет проработан вопрос о внедрении разовых цифровых пропусков, которые можно будет получить через смс-сообщения, чтобы выйти в магазин, аптеку и так далее.

Вместе с тем в пятницу на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров сообщил, что власти проработают возможность расширения списка предприятий и организаций, которым будет разрешено продолжить работу. "В среду мы еще раз оценим эпидситуацию и примем решение о сроках режима самоизоляции", - написал Владимиров.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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