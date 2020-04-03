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Посольство США: подготовка вариантов вывоза из РФ американцев может занять несколько дней

Гражданам США, заинтересованным в чартерном рейсе, следует заполнить соответствующую анкету

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Посольство США в Москве активно прорабатывает возможности для отправки находящихся в России американцев на родину, процесс может занять несколько дней. Об этом сообщила в пятницу пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс в Twitter.

"Ведется подготовка к возможным чартерным рейсам: ввиду сегодняшних событий американская [дипломатическая] миссия активно работает над поиском вариантов чартерных рейсов для наших соотечественников, желающих вернуться в Соединенные Штаты, - написала Росс. - Для этого потребуется координация и одобрение со стороны правительства Российской Федерации. Процесс может оказаться сложным и потребовать несколько дней".

Кроме того, пресс-атташе указала, что гражданам США, заинтересованным в чартерном рейсе, следует заполнить соответствующую анкету.

Ранее в генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили об отмене вывозного рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву, запланированного на 3 апреля.

В пятницу стало известно, что Россия останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ, с 4 апреля.

С 31 марта было введено квотирование при въезде в страну граждан РФ из-за рубежа. Введение ограничения на прилет российских граждан в РФ требуется для недопущения неконтролируемого распространения инфекции, пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаСШАРоссия
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