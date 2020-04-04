Защита добивается освобождения Ярошенко в США на принципах милосердия из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Защита добивается освобождения российского летчика Константина Ярошенко из американской тюрьмы на принципах милосердия, который допускается применять в непредвиденных обстоятельствах. Таким обстоятельством является распространение коронавируса в тюрьме, что угрожает жизни россиянина, заявил его адвокат Алексей Тарасов.

На этой неделе Тарасов обратился в Бюро тюрем США с ходатайством об освобождении Ярошенко ввиду угрозы коронавируса, который распространяется в тюрьме "Данбери" в штате Коннектикут. Жена осужденного Виктория утверждает, что во всей тюрьме из-за коронавируса введен режим чрезвычайного положения.

"В федеральной системе есть такое понятие как милосердное освобождение. <…> Жизни заключенного угрожает опасность и в связи с этим мы просим, чтобы его по милосердию начальника тюрьмы освободили. Это традиционно использовалось в отношении заключенных, которые доживали последние месяцы своей жизни в случае каких-то неизлечимых заболеваний", - сказал Тарасов.

По словам адвоката, американский закон позволяет такому заключенному как Ярошенко также ходатайствовать о "милосердном освобождении", поскольку возникла ситуация, которую судья, приговоривший его в 2011 году к 20-летнему сроку заключения, не мог предвидеть. "Никто не знал, что в 2020 году, когда Ярошенко отбудет 10 лет тюремного заключения, будет пандемия коронавируса и будут такие проблемы в той тюрьме, где он будет находиться. Это непредвиденные обстоятельства. И это тоже одно из оснований, чтобы ходатайствовать об освобождении по милосердию", - сказал адвокат.

Как отметил Тарасов, обычно процедура рассмотрения подобного рода обращений занимает несколько месяцев, однако сейчас в США крайне нестандартная ситуация, которая постоянно меняется.

"Там (в тюрьме - прим. ТАСС), как я понимаю, инфекция распространяется. Какие задачи стоят сейчас перед тюремным руководством и в каком порядке они рассмотрят вопрос об освобождении Константина, мне трудно сказать", - отметил Тарасов. В случае, если прошение будет отклонено, защита намерена инициировать вопрос об освобождении Ярошенко в американском суде по тем же основания.

О Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США Ярошенко был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии к россиянам, находящимся в американских тюрьмах.