Трамп подписал указ по борьбе со скупщиками средств защиты

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что подписал указ о борьбе со спекулянтами, скупающими медицинские средства индивидуальной защиты.

"Я подписал распоряжение, направленное против лиц, занимающихся спекулянтством", - рассказал он на брифинге в Белом доме.

"Мы работаем над тем, чтобы противодействовать спекулянтам и взвинчиванию цен на жизненно важные товары. На этой неделе министерство здравоохранения и социальных служб совместно с министерством юстиции конфисковали 200 тыс. респираторов, 130 тыс. хирургических масок, 600 тыс. пар перчаток, большой объем дезинфицирующих средств, - сказал Трамп. - Все материалы теперь переданы в распоряжение сотрудников чрезвычайных служб. Многое передано в Нью-Йорк и Нью-Джерси".

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 270 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.