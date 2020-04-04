В Нью-Йорке число жертв COVID-19 выросло за сутки более чем на 300 человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Более 300 человек умерли в Нью-Йорке за сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте мэрии.

Общее число летальных исходов COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание), зафиксированных в крупнейшем американском мегаполисе, составляет 1 867. В четверг вечером их насчитывалось 1 562. Общее число зараженных выросло за сутки более чем на 6 тыс. и составило 56 289. Лечение в городских больницах проходят 11 739 человек.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее в пятницу заявил, что следующая неделя будет для города наиболее тяжелой за все время, прошедшее с начала пандемии. По его словам, город в ближайшее время рискует израсходовать запас аппаратов искусственной вентиляции легких, а уже со следующей недели больницы начнут испытывать острую нехватку специалистов.