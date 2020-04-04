Мадуро заявил, что Венесуэла окажет помощь Колумбии в борьбе с коронавирусом

БОГОТА, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы окажет помощь колумбийским коллегам в борьбе с коронавирусом и в субботу передаст Боготе оборудование для проведения тестов на наличие заболевания у граждан. Об этом в пятницу заявил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"В Колумбии есть всего одна машина для проведения тестов [на наличие коронавируса]. Я предложил от лица венесуэльского народа две [такие] машины. Несмотря на все, что [президент Колумбии] Иван Дуке делает против Венесуэлы, правительство Боливарианской Республики отправляет эти две машины братскому народу Колумбии", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы вновь подтвердил, что готов сотрудничать с Боготой. "Президент Иван Дуке, вы ненавидите меня, вы хотите убить меня, но я хочу добра для [наших] народов, и я готов сотрудничать с вами для здоровья людей", - подчеркнул Мадуро.

17 марта Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 3 апреля общее число случаев заболевания в Колумбии составляет 1 267, 25 человек умерли, 55 выздоровели.